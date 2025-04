Der Zollstreit hat in den vergangenen Wochen für viel Bewegung an den Märkten gesorgt. Heute ist es vergleichsweise ruhig. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ analysieren, was das für Anleger bedeutet. Das Märkte & Trends Team mit Samir Boyardan und Andreas Wolf lädt euch täglich auf ihren ...