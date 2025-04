© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Nvidia plant, gemeinsam mit TSMC, Foxconn und Wistron in den kommenden vier Jahren KI-Server und Supercomputer im Wert von bis zu 500 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten zu bauen. Damit unterstützt der Chipgigant die von Präsident Donald Trump vorangetriebene Strategie zur Rückverlagerung der Technologieproduktion in die USA. Konkret will Nvidia seine neue Blackwell-Chipreihe künftig in TSMCs Fabrik im US-Bundesstaat Arizona fertigen. Parallel dazu entstehen in Texas - unter Beteiligung von Foxconn in Houston und Wistron in Dallas - neue Produktionsstätten für KI-Supercomputer. Die Massenproduktion soll innerhalb von zwölf bis fünfzehn Monaten starten. Auch Amkor Technology und …