Etwa 300 Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 10,3 Megawatt Leistung werden bis Jahresende den Besitzer wechseln. Einhundert Energie wird damit künftig weitere 10. 000 Mieter mit Solarstrom versorgen und will seine Marktposition ausbauen. Die Einhundert Energie GmbH wird das Photovoltaik-Mieterstrom-Portfolio von Solarimo übernehmen. Bis zum Jahresende sollen mit der Transaktion 300 Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten Leistung von 10,3 Megawatt in den Betrieb von Einhundert Energie überführt werden, wie das Kölner Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dahinter steckt die Versorgung von mehr ...

