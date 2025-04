EUR/USD handelt hin und her um 1,1350, während die Anleger Klarheit über Trumps Zollpolitik gewinnen.Fed-Waller unterstützt Zinssenkungen aufgrund steigender Rezessionsrisiken in den USA.Die EZB wird voraussichtlich am Donnerstag die Zinssätze um 25 Basispunkte senken. EUR/USD zeigt während der europäischen Handelsstunden am Dienstag einen Seitwärtstrend ...

