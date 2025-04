Zürich - Nachdem neue negative Nachrichten im Zoll-Streit ausgeblieben sind, bewegt sich der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag nach seiner Erholung zum Wochenstart nun in leicht positivem Terrain. Dabei bremsen den SMI insbesondere die Dividendenabschläge der UBS und der Swiss Re. Insgesamt beschreiben Händler das Umfeld als weiterhin fragil, die extreme Volatilität der letzten Tage habe aber etwas nachgelassen. So zeichnet sich zwar für einige Sektoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...