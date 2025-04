EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Patent

Neuer Meilenstein bei SPG-Anforderungen & Patent soll erteilt werden IP Australia nimmt zweites EcoGraf HFfree® Reinigungspatent an EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, die neuesten Ergebnisse für seine Produktqualifizierungsanlage (PQF) bekannt zu geben. Sie erfüllt die höchsten chemischen Anforderungen der Kunden für kugelförmigen Graphit (SPG) und behält gleichzeitig wichtige physikalische Eigenschaften bei, was einen Durchbruch in der Entwicklung eines neuen und ökologisch überlegenen Batterieanodenmaterials darstellt. Wichtigste Highlights PQF liefert Ergebnisse, welche die höchsten Kundenanforderungen für gereinigtes SPG erfüllen

EcoGrafs zweite Patentanmeldung für das HFfree®-Reinigungsverfahren wird nun zur Erteilung weitergeleitet

Neue Nachfrage aufgrund der zunehmenden Gesetzgebung der EU und der US-Regierung, um Anreize zur Entwicklung neuer Lieferkanäle zu schaffen. Diese Meilensteine folgen auf die erfolgreiche Inbetriebnahme einer Produktqualifizierungs-Pilotanlage und auf mehrere Betriebskampagnen in dieser Anlage. Diese Arbeiten haben gezeigt, dass die HFfree-Reinigungstechnologie unter Betriebsbedingungen, die den höchsten Kundenspezifikationen für gereinigtes SPG entsprechen, einen extrem hohen Reinigungsgrad von 99,99 % Kohlenstoff und einen geringen Anteil an Verunreinigungen erreicht. [1] Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass das Verfahrensfließschema die folgenden Werte maximaler chemischer Verunreinigung erfüllt (siehe Tabelle unten). Element Wert Eisen (Fe) < 20 ppm Silizium (Si) < 20 ppm Kalzium (Ca) < 20 ppm Aluminium (Al) < 12 ppm Kupfer (Cu) < 5 ppm Schwefel (S) < 15 ppm

Das Unternehmen freut sich außerdem, mitteilen zu können, dass IP Australia die zweite Patentanmeldung von EcoGraf für die HFfree®-Reinigung angenommen hat und diese nun zur Erteilung weitergeleitet wird. Die zweite Patentanmeldung wurde eingereicht, um einen breiteren Schutz des HFfree®-Reinigungsverfahrens des Unternehmens zu gewährleisten. Das zweite australische Patent deckt die zusätzliche Verwendung der unternehmenseigenen EcoGraf HFfree®-Reinigungstechnologie in einer Reihe von Anwendungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Batterieanodenmaterial und hochreinen Graphitprodukten sowie dem Recycling von Lithium-Ionen-Batterieanoden ab. Das Unternehmen setzt die Gespräche mit einer Reihe von Auto-Erstausrüstern, Batterieherstellern und potenziellen Kunden der Lieferkette fort und versucht, die Produktmuster bei mehr als sechs großen Batteriekonzernen in Europa, Asien und Nordamerika zu qualifizieren. Das Unternehmen erwartet auch, die Abnahme und die Zusammenarbeit mit einigen dieser führenden Gruppen in der Branche für seine HFfree®-Reinigungstechnologie voranzutreiben. Die nachgelagerte HFfree®-Entwicklungsstrategie des Unternehmens besteht darin, ungereinigten sphärischen Graphit unter Verwendung von kostengünstiger grüner Wasserkraft in Tansania zu produzieren und strebt den Ausbau der Reinigungsanlagen in den wichtigsten Batterieproduktionszentren in Europa, Nordamerika und Asien unter Verwendung seiner patentierten EcoGraf HFfree® US-Technologie an. Das Unternehmen prüft eine Reihe potenzieller Entwicklungsstandorte, da es davon ausgeht, dass die Kundennachfrage nach neuen nicht-chinesischen Produkten ab Anfang 2027 in Europa und Nordamerika aufgrund der zunehmenden Gesetzgebung der EU und der US-Regierung deutlich steigen wird. Das Graphit für diese Anlagen wird aus dem Epanko-Projekt des Unternehmens in Tansania bezogen, wo das Unternehmen die KfW IPEX-Bank beauftragt hat, eine vorrangige Kreditfazilität (UFK-Tranche) von bis zu 105 Mio. US-Dollar für den Bau von Epanko zu arrangieren. Das Unternehmen hat vor kurzem ein umfangreiches Umwelt- und Sozialplanungsprogramm abgeschlossen, um die Finanzierung und Entwicklung von Epanko zu unterstützen. [2] EcoGrafs vertikal integriertes Geschäft mit Batterieanodenmaterialien, das mit dem hochwertigen natürlichen Flockengraphit beginnt, wird den Kunden aller Voraussicht nach erhebliche Kosten- und Umweltvorteile bieten. Die Produktqualifizierungsanlage PQF wird durch das Critical Minerals Development Program der australischen Commonwealth-Regierung von insgesamt von 48,9 Millionen AUD mitfinanziert, womit es die australischen Kapazitäten zur Verarbeitung von Batteriemineralien unterstützt. Die positive Unterstützung durch die australische Regierung wird gut angenommen, das Unternehmen hat bereits 2,9 Mio. AUD an Fördermitteln für das PQF-Programm erhalten. Weitere Informationen zur PQF sind den Meldungen vom 26. März 2024 und 17. Juli 2024 zu entnehmen. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden. Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören: • Epanko Graphitmine in Tansania; • Mechanische Formgebungsanlage in Tansania; • EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und • EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Fotos und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. [1] Siehe Meldung vom 9. April 2024 [2] Siehe Meldung vom 17. März 2025



