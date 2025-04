© Foto: Unsplash

Trumps Signal zur Zollpause hat eine Kaufwelle bei Autoaktien ausgelöst. Anleger hoffen auf Verhandlungen statt einer Eskalation. Die Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag weltweit erholt - allen voran Autowerte - nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Zollerleichterungen ins Spiel brachte. Bereits am Montagabend hatte Trump öffentlich erklärt: "Ich schaue mir etwas an, um einigen der Automobilunternehmen zu helfen, die auf Teile umsteigen, die in Kanada, Mexiko und anderen Ländern hergestellt wurden, und die etwas Zeit brauchen, weil sie diese Teile hier herstellen werden. Sie brauchen ein wenig Zeit, also spreche ich über solche Dinge." Diese Aussage nährte Hoffnungen, dass bestehende …