NVIDIA - Neue Investitionen in Milliardenhöhe geplant

Werbung







Durch die möglichen Zölle von US-Präsident Donald Trump erweitert NVIDIA seine Produktion in die USA.



Bisher produzierte NVIDIA seine Prozessoren in Taiwan, doch durch die möglichen US-Zölle entschloss das Unternehmen sich dazu erstmalig einen Teil seine Chip-Herstellung in die USA zu verlagern. So plant NVIDIA in den nächsten vier Jahren rund 500 Milliarden US-Dollar für den Bau von KI-Servern mit Hilfe von Kooperationspartnern in den USA ein. Dabei möchte das Unternehmen die Blackwell-Chips zusammen mit dem taiwanischen Halbleiterproduzenten TSMC in dessen Fabrik in Arizona produzieren. Für die Fertigungsanlagen der Supercomputer wird sich NVIDIA mit Foxconn in Houston und Wistron in Dallas zusammentun. Die Herstellung der Verpackungen sowie der Testbetrieb wird in Kooperation mit Amkor und SPIL in Arizona stattfinden. Durch die Erweiterung zur amerikanischen Herstellung erhofft sich NVIDIA, dass die Produktion innerhalb der nächsten 12 bis 15 Monaten hochgefahren wird und die Lieferketten sowie die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gestärkt wird.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC