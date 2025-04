München (ots) -Das beste Basketball-Angebot wird weiter langfristig ausgebaut: Die Deutsche Telekom hat sich im Rahmen eines neuen Vierjahresvertrags die exklusiven Übertragungsrechte für alle Wettbewerbe der International Basketball Federation (FIBA) im Pay Bereich gesichert. Die neue Vereinbarung bis 2029 umfasst alle Live-Spiele der Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sowie der deutschen Nationalmannschaften in den Olympischen Qualifikationsturnieren der Männer und Frauen. Darunter die Heim-WM 2026 der Frauen. Neu sind Junioren-Weltmeisterschaften mit den Top-Stars von morgen. MagentaTV und MagentaSport bieten somit das größte internationale Basketball-Live-Angebot mit allen Top-Turnieren und -Wettbewerben. Die Kooperation mit der FIBA und der Telekom währt bereits seit 2015 und hat dazu geführt, dass Basketball in Deutschland immer populärer und als TV-Sport weiterentwickelt wurde. Kontinuität ist auch beim Personal wichtig: Top-Experte Per Günther hat seinen Vertrag ebenfalls bis 2029 verlängert und auch Benni Zander wurde weiter verpflichtet. Nach der langfristigen Verlängerung mit der EuroLeague ist die erweiterte Vereinbarung mit der FIBA der konsequente Schritt zum Ausbau von der Telekom-Plattformen als "Home of Basketball"."Wir setzen eine sehr gute, kontinuierliche Zusammenarbeit seit 2015 mit der FIBA und einem noch größeren Rechte-Paket fort. In diesen zehn Jahren wurde das Live-Angebot inhaltlich bei MagentaSport und MagentaTV so gut weiterentwickelt, dass Basketball auch in Deutschland sehr viel beliebter geworden ist. Die neue Vereinbarung bis 2029 schafft ein hohes Maß an Verlässlichkeit für unsere Partner, den Deutschen Basketball Bund, für die Fans und die Zuschauer: das beste Basketball-Live-Angebot gibt es langfristig bei MagentaTV und MagentaSport. Der Fokus liegt auf den deutschen Nationalmannschaften. Wir haben durch unsere bisherigen Übertragungen auch erkennen können, dass Spiele mit rein internationalen Top-Teams in der EuroLeague und bei Europa- und Weltmeisterschaften für unsere Zuschauer immer beliebter werden", sagt Dorothea Jacob, VP Proposition & Content MagentaTV.Top-Basketball mit der besten Inszenierung bis 2029 live bei MagentaTVDer neue vierjährige Übertragungszyklus beginnt im November 2025 mit den Qualifikationsspielen zur FIBA Basketball-WM 2027 und endet mit der EuroBasket 2029. Neu im Programm bei MagentaTV und MagentaSport sind auch die Top-Stars von morgen mit den Weltmeisterschaften sowie Qualifikationsspielen und Turnieren der deutschen U19- und U17-Auswahlen.Die Vereinbarung mit dem Basketball-Weltverband FIBA umfasst im Detail: FIBA Frauen-Basketball-WM 2026 (in Deutschland), FIBA Basketball-Weltmeisterschaft 2027, FIBA EuroBasket 2029, FIBA Frauen EuroBasket 2027 und 2029 sowie alle Olympia-Qualifikationsspiele und Junioren-WM (U17, U19).Dieser Sommer wird heiß: EuroBasket 2025 der Frauen und Männer liveZweimal EuroBasket bei MagentaTV und MagentaSport, zweimal zählt Deutschland zum Favoriten-Kreis. Besonders die Frauen-Auswahl hat sich unter Trainerin Lisa Thomaidis enorm entwickelt. Mit Leonie Fiebich, Marie Gülich sowie den Sabally-Schwestern Satou und Nyara verfügt das deutsche Nationalteam über internationale Top-Spielerinnen. Vorteil Deutschland: die Gruppenphase der EuroBasket 2025 wird ab dem 19. Juni, mit dem Auftakt gegen Schweden, in Hamburg ausgetragen. Alle deutschen Partien (kostenlos) und ausgewählte Top-Spiele inklusive Finale werden ab dem 18. Juni live gezeigt.Ab dem 27. August läuft die komplette EuroBasket 2025 der Männer bei MagentaTV und MagentaSport. Als amtierender Weltmeister und EM-Dritter gehört Deutschland zu den Top-Favoriten, auch wenn die Gruppe mit Auftaktgegner Montenegro, Schweden, Litauen, Großbritannien und Gastgeber Finnland als schwierig eingestuft wird.Alle deutschen Spiele der deutschen Männer und Frauen werden live und kostenlos gezeigt, die Partien sind auch ohne Login unter www.magenta.tv zu sehen. Ein neues Schaufenster für alle Top-Inhalte ohne Registrierung, das Ende April aktiviert wird. Dazu gehört auch der abschließende EM-Test der Männer am 23. August in der Bestbesetzung gegen Spanien. Weltmeister gegen Europameister, beide Teams mit allen Topstars - das kann sich sehen lassen. Live ab 18.30 Uhr.Per Günther bleibt MagentaSport-Experte bis 2029: "Schöner nächster Schritt"Auch beim Personal setzt die preisgekrönte MagentaSport-Redaktion auf Kontinuität. Per Günther, seit der EM 2022 im Team, verlängert sein Engagement als Experte. "Wir zeigen weiter den besten Basketball, das ist wirklich eine starke Nachricht. Ich hatte in dieser Redaktion mit diesen coolen Leuten von Anfang an viel Spaß. Dass ich jetzt bis 2029 verlängere, ist ein schöner nächster Schritt", freut sich Per Günther, der wöchentlich in der EuroLeague, im Podcast "Abteilung Basketball" sowie bei den Länderspielen zu sehen ist. Günther verfügt über eine große Fan-Gemeinde und hat insbesondere durch seine Expertisen einen frischen Zugang zum TV-Basketball geschaffen. Damit bleibt auch das Kult-Duo Per Günther und Benni Zander langfristig erhalten, das wöchentlich den internationalen Basketball im Podcast und live auf sehr unterhaltsame Weise analysiert.Die Telekom hatte im Januar 2025 bereits die Verlängerung der Euroleague-Rechte ebenso bis 2029 verkündet. Das Paket umfasst alle Live-Spiele der besten Basketball-Liga Europas.