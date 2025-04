An der deutschen Börse liegt die Aktie der DWS Group GmbH&Co KgaA derzeit im Plus. Der jüngste Kurs betrug 43,58 Euro. An der Börse liegt die DWS Group GmbH&Co KgaA-Aktie gegenwärtig im Plus. Das Papier legte um 1,24 Euro zu. Bewertet wird die Aktie zur Stunde am Aktienmarkt mit 43,58 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...