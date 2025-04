Geopolitische Unsicherheiten und die weltweite Knappheitslage bei kritischen Metallen gefährden die Produktion von HighTech- und Rüstungsgütern. Gerade in der E-Mobilität kommt es zu weiteren Preisanpassungen nach oben. Sektoren wie IT und Künstliche Intelligenz benötigen eine leistungsfähige Infrastruktur in Sachen Strom und Speicherung. Hinzu kommt die steigende Energie-Intensität der meisten Branchen, denn die abgeforderte Leistung klettert in immer neue Dimensionen. Spannend wird es daher bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...