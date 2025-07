Tesla hat die beiden Topmodelle X und S aus dem deutschen Konfigurator entfernt. Es gibt hierzulande nur noch Bestandsfahrzeuge - ebenso in anderen europäischen Ländern. Die Zukunft der beiden Oberklasse-Modelle ist derzeit unklar. Wer auf der Tesla-Website bei einem Modell auf "Bestellen" klickt, wird üblicherweise in den Konfigurator geleitet. Nicht mehr so beim Model S und Model X: Über den "Bestellen"-Button landet man nun auf der Website mit ...

