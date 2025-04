FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 19 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass der Nutzfahrzeug-Zulieferer seine Gewinne im schwierigen Geschäftsumfeld gesichert und weiter von einem soliden Geschäftsmix profitiert habe, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Umsatz dürfte indes im niedrigen, prozentual zweistelligen Bereich gesunken sein./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 08:17 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SAFH001