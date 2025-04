Nach Jahren der Durststrecke sieht der Batteriehersteller Voltabox AG (DE000A2E4LE9) endlich Licht am Ende des Tunnels. Der Vorstand hat heute seine Prognose für 2025 veröffentlicht - und die hat es in sich. Nach dem Umbau des Unternehmens rechnet Voltabox mit einem regelrechten Umsatzsprung und will erstmals schwarze Zahlen schreiben.

Neuausrichtung bei Voltabox zahlt sich aus

Die letzten Jahre waren für Voltabox-Aktionäre alles andere als ein Zuckerschlecken. Doch die strategische Transformation scheint nun Früchte zu tragen. Statt Batteriemodulen für Industriefahrzeuge steht künftig die Elektronikfertigung im Fokus. Für 2025 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz zwischen 15 und 20 Millionen Euro - ein signifikanter Sprung nach vorn. Besonders erfreulich: Der Paderborner Konzern will im laufenden Jahr den operativen Break-Even erreichen und ein EBITDA zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Euro erzielen.

Möglich macht dies vor allem der Erwerb der EKM Elektronik GmbH, einem Spezialisten für Elektroniklösungen in den Bereichen Batterie- und Medizintechnik. Parallel dazu trennt sich Voltabox vom Geschäftsbereich VoltaMobil, der Hochvolt-Batteriesysteme für industrielle Anwendungen herstellte. Der Verkauf soll einen positiven Sondereffekt im Ergebnis bringen.

Frischer Wind für den Kursverlauf?

Was diese Neuausrichtung für den Aktienkurs bedeutet, bleibt abzuwarten. Die Prognose kommt jedenfalls zur rechten Zeit. Im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse notiert, hat sich Voltabox vom reinen Batteriespezialisten zu einem technologiegetriebenen Anbieter von Elektroniklösungen gewandelt.

Die Gesellschaft entwickelt und fertigt elektronische Baugruppen, Komponenten und Komplettsysteme für diverse Branchen - von der Batterie- und Energiespeicherbranche über lebenserhaltende Medizintechnik bis hin zur Unterhaltungselektronik. Die eingeleitete Bereinigung des Portfolios und die Neuausrichtung könnte für den angeschlagenen Titel einen Wendepunkt markieren. Für Anleger, die auf eine nachhaltige Trendwende bei Voltabox setzen, sind die angekündigten Zahlen ein erster Hoffnungsschimmer.

Der Beitrag Ist Voltabox endlich auf dem Weg zur Profitabilität? erschien zuerst auf Nebenwertewelt.