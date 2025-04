NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens von 245 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Für Europas Hersteller von Kapitalgütern gälten erhöhte Unsicherheiten, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Im Schnitt preisten die Aktien eine wirtschaftliche Rezession etwa zur Hälfte ein. Ihre Bewertungen bewegten sich mittlerweile näher an langjährigen Durchschnittswerten. Bei den Münchenern dürfte sich indes das Segment Digital Industries in China im zweiten Quartal etwas besser entwickeln./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 23:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2025 / 00:45 / EDT

