NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar belassen. Im Streaming-Geschäft sei Netflix einer der härtesten Kämpfer im Ring, titelte Analyst James Heaney in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde vor allem von höheren Preisen profitieren. In einem konjunkturell schwierigen Umfeld dürfte sich Netflix als widerstandsfähig erweisen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 13:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 16:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US64110L1061