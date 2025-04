NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" belassen. Eine Umfrage in der Software-Branche habe eine schwächere Nachfrage im ersten Quartal als im Schlussquartal 2024 ergeben, schrieb Analyst Joseph Gallo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Optimismus mit Blick auf neue Projekte und Produkte sei auf den niedrigsten Stand gefallen. Hierin spiegelten sich die konjunkturellen Unsicherheiten wider. Amazon liege hinter Microsoft hinsichtlich der möglichen Gewinner im Geschäft mit eindeutiger Kennung für Geräte mittels digitaler Zertifikate./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 21:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 21:23 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0231351067