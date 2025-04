NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Eine starke Zunahme des Betriebskapitals durch den Öl- und Gasproduzenten dürfte kurzfristig die Schuldenquote erhöhen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 02:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2025 / 02:41 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120271