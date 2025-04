NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Hold" belassen. Der europäische Sektor der Versorger nehme Fahrt auf, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Seit Jahresbeginn habe sich der Sektor um rund zehn Prozent besser entwickelt als der Gesamtmarkt. Gleichzeitig sei die Bewertung nach wie vor ansprechend. In den USA agierende Anbieter wie Iberdrola und National Grid dürften Strafzölle nicht allzu schwer treffen. Eon zähle ohne Aktivitäten in den USA zu den kurzfristigen Profiteuren./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 18:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENAG999