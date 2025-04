NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel mit Blick auf einen Mehrheitsverkauf der Tochter Altera auf "Underweight" mit einem Kursziel von 23 US-Dollar belassen. Die mehrheitliche Trennung vom Geschäft mit programmierbaren Halbleitern passe in die Strategie der Fokussierung auf das Kerngeschäft, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Überraschung sei der Verkauf an den Investor Silver Lake Management also nicht./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2025 / 01:34 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US4581401001