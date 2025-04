Am Dienstag können die Aktien der Autobauer wie BMW & Co. überraschend anziehen. Diese guten Nachrichten aus den USA sorgen jetzt plötzlich für den Kurssprung. Kann dadurch eine Erholung beim DAX-Konzern einsetzen? Überraschung für BMW Das Zoll-Chaos in den USA geht weiter, doch ausnahmsweise gibt es gute Nachrichten für deutsche Autobauer wie BMW. Denn am Montag verkündete Donald Trump die Möglichkeit einer Aussetzung für Automobilzölle, da die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...