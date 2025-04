Die Inflation in Kanada, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI), ging im März auf Jahresbasis auf 2,3% zurück, nach 2,6% im Februar, wie Statistics Canada am Dienstag mitteilte. Auf monatlicher Basis stieg der VPI um 0,3% nach einem Anstieg von 1,1% im Februar. Der von der Bank of Canada (BoC) ermittelte Kern-VPI, der volatile ...

