Zürich - Der Zürcher Uhrmacher und Unternehmer René Beyer ist tot. Der Patron des ältesten Uhrengeschäfts der Schweiz starb am Sonntag im Alter von 61 Jahren. Beyer sei überraschend in Zürich gestorben, sagte ein Sprecher des Uhren- und Schmuckgeschäfts Beyer Chronometrie der Nachrichtenagentur AWP am Dienstag auf Anfrage. Er bestätigte eine Meldung des Portals «Inside Paradeplatz». Die Todesumstände würden mit Rücksicht auf die Familie nicht bekanntgegeben. ...

