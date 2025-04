Tesla hat in den USA und Mexiko offiziell den Cybertruck RWD vorgestellt und nimmt auch schon Bestellungen an. Die Basisversion des E-Pickups startet bei rund 70.000 US-Dollar, was mehr ist als angekündigt - dafür bietet der Cybertruck mit Heckantrieb auch mehr Reichweite. Offiziell wird die neue Variante als "Cybertruck Long Range" genannt und kann in den USA für 69.990 Dollar bestellt werden - in den USA sind die Preisangaben üblicherweise netto, ...

