Die Evotec-Aktie befindet sich insgesamt in einer sehr schwachen Verfassung. Am Dienstag verbessert sie sich leicht und steht aktuell bei 5,84 €. Abgesehen von dem Einbruch Anfang April auf rund 5 € notiert sie sich auf dem Niveau von 2016. Was ist hier jetzt zu erwarten? Wird die Jahresprognose erreicht? Am 17. April werden wir es erfahren, dann werden die Geschäftszahlen für 2024 präsentiert. Der bisherige Kursverlauf spricht nicht gerade für hohe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...