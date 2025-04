Insgesamt 703 Gigawatt an Solarmodulen sind nach Angaben der Experten im vergangenen Jahr ausgeliefert worden. Die Spotmarktpreise fielen dabei um 33 Prozent binnen Jahresfrist, womit sich eine Lernrate von 25,6 Prozent für den Zeitraum 1976 bis 2024 ergibt. zum Vergrößern bitte Anklicken Quelle: 16. Ausgabe der International Technology Roadmap for Photovoltaics (ITRPV) Der globale Photovoltaik-Markt wächst und wächst. Für das Jahr 2024 sind in der 16. Ausgabe der International Technology Roadmap for Photovoltaics (ITRPV) ein Rekordwert von 703 Gigawatt an ausgelieferter Modulleistung vermerkt. ...

