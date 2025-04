Die gestern veröffentlichten vorläufigen Daten zum Handel mit Metallen in China zeigen, dass die Einfuhren von Kupfer in Rohform im März um 1,4% YoY auf 467kt zurückgingen, so die ING-Rohstoffexperten Ewa Manthey und Warren Patterson. COMEX Gold-Bestände beginnen nun zu sinken "Die kumulierten Importe fielen in den ersten drei Monaten des Jahres um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...