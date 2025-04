Beiersdorf - Wachstumsflaute zum Jahresbeginn

Werbung







Der DAX®-Konzern Beiersdorfs konnte seinen Gesamtumsatz im ersten Quartal um 3,6 Prozent auf rund 2,7 Milliarden EUR steigern. Damit halbierte sich das Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem Wachstum von noch 7,3 Prozent. Die Kernmarke Nivea verzeichnete im ersten Quartal 2025 ein schwaches Umsatzwachstum von rund 2,5 Prozent. Das Sorgenkind des Konzerns, die Luxusmarke La Prairie schrumpfte zum Jahresbeginn erneut. Von Januar bis März legte das Geschäft mit Hautpflegemitteln und Kosmetika um 2,3 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zu, die kleinere Sparte Tesa wuchs stark um 10,7 Prozent auf 441 Millionen Euro. Der Hamburger Konzern bestätigte seine Jahresprognosen und stellte ein organisches Wachstum von vier bis sechs Prozent in Aussicht. Der Vorstand teilte mit, dass die kurzfristige Prognose durch die globalen Unsicherheiten schwieriger wird, jedoch die Situation genau betrachtet werde.









