Der Kanadische Dollar (CAD) notiert am Dienstag im ruhigen Handel nahezu unverändert, wie der Chef-FX-Stratege der Scotiabank, Shaun Osborne, feststellt. USD/CAD-Verluste konsolidieren sich "Es könnte für die Bank of Canada noch zu früh sein, um die Risiken im Zusammenhang mit den Aussichten für eine Zinssenkung am Mittwoch klar einschätzen zu können. ...

