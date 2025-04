New York - Die US-Börsen haben nach der jüngsten deutlichen Erholungsbewegung ihre Stabilisierung am Dienstag fortgesetzt. Die Konjunkturdaten stützten, denn sie fielen nicht ganz so negativ wie erwartet aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 40.723 Punkte zu. Der S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 5.442 Punkte und der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 stieg um 0,9 Prozent auf 18.963 Punkte. ...

