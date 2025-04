Kontron gewinnt 20-Millionen-Euro-Projekt zur Modernisierung des spanischen Schienennetzes und stärkt seine Position im Bahnkommunikationsmarkt.

Der Technologiekonzern Kontron meldet einen signifikanten Erfolg auf der iberischen Halbinsel. Die spanische Tochtergesellschaft konnte sich einen Auftrag mit einem Volumen von über 20 Millionen Euro sichern. Ein starkes Signal aus dem Bereich der Bahninfrastruktur.

Auftraggeber ist Adif, der staatliche Betreiber des spanischen Schienennetzes. Es handelt sich hierbei um eines der größeren Projekte zur Modernisierung der Bahnkommunikation im Land. Konkret geht es um die Implementierung eines modernen GSM-R-Systems.

Millionen-Deal unter Dach und Fach!

Was umfasst dieser Auftrag genau? Kontron Transportation rüstet die 338 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Medina del Campo und Orense mit dem Global System for Mobile Communication-Railways (GSM-R) aus. Diese Technologie gilt als entscheidend für die Sicherheit im Bahnbetrieb.

Sie ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation, gerade in kritischen Situationen. Zudem ist auch eine vierjährige Wartungsperiode Teil des Pakets. Das sichert nicht nur den Betrieb, sondern auch weitere Einnahmen für den Konzern.

Spanien als Sprungbrett?

Dieser Deal ist mehr als nur ein weiterer Auftrag. Kontron positioniert sich damit gezielt in einem der größten Eisenbahnnetze Europas. Das könnte Türen für weitere Projekte in Spanien öffnen, einem Markt, der kräftig in seine Infrastruktur investiert.

Durch die Optimierung des Zugbetriebs hilft das neue System auch, die Effizienz zu steigern und Verspätungen zu reduzieren. Fast nebenbei trägt dies zur Verringerung des CO2-Ausstoßes bei - ein Aspekt, der immer wichtiger wird.

Der Konzern untermauert seine Rolle als Anbieter von Kommunikationslösungen für kritische Netzwerke. Man arbeitet hier auch bereits an der nächsten Generation von Breitbandlösungen für solche Anwendungen.

Anfang 2024 hatte das Unternehmen bereits durch die Übernahme von Katek auf sich aufmerksam gemacht. Dadurch wurde das Portfolio im Bereich GreenTec, speziell bei Solarenergie und eMobility, deutlich erweitert. Mit nun rund 7.000 Mitarbeitern in über 20 Ländern zeigt der im SDAX und TecDAX gelistete Konzern klare Wachstumsambitionen.

