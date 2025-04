DJ Airbus hält trotz US-Zollpolitik an Jahreszielen fest

Von Mauro Orru

DOW JONES--Airbus hat trotz der unsteten Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump seine Jahresziele bekräftigt. Der europäische Flugzeughersteller beobachtet nach eigenen Angaben jedoch sehr genau, wie sich die unberechenbare US-Zollpolitik auf das eigene Geschäft und den globalen Handel auswirken könnte. CEO Guillaume Faury sagte den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung, dass Airbus vorerst an seinen Zielen festhalte. "Wir beobachten genau und aktiv, wie sich die Rahmenbedingungen für den Welthandel und das aktuelle makroökonomische Umfeld voraussichtlich entwickeln werden."

Im laufenden Jahr strebt Airbus demnach weiterhin einen Anstieg des bereinigten EBIT auf rund 7,0 Milliarden Euro an, der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll mit rund 4,5 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau liegen. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 820 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben, nach 766 Maschinen im vergangenen Jahr. Bis Ende März hatte das Unternehmen 136 Flugzeuge ausgeliefert.

