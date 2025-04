Der Goldpreis bewegt sich weiter in einem starken Aufwärtstrend. Aktuell notiert die Feinunze am Dienstagmorgen bei 3.231 US-Dollar - ein leichter Rückgang um 0,04 % innerhalb der letzten 24 Stunden. Doch auf Wochensicht steht ein beeindruckendes Plus von 8,4 %. Die Märkte schauen gespannt auf die Marke von 3.246 US-Dollar, die als kurzfristiger Widerstand gilt. Bereits heute könnte ein neues Allzeithoch ...

