News von Trading-Treff.de Massive Probleme hat am Abend die Aktie von Plug Power. Das Papier verlor -4,3 %. Es landet auf einem Kurs von nur noch 0,89 €. Damit ist die Aktie in den vergangenen fünf Tagen um mehr als 10 % nach unten gerauscht. Der Abwärtstrend lässt sich nicht mehr verleugnen und auch nicht weiter vermeiden. Die Notierungen dürften in den kommenden Tagen weiter fallen, meinen zumindest die technischen Analysten. Der Titel ist so niedrig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...