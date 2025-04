München (ots) -Ein Krimi, ein Drama, ein "No Look" Zuspiel von Nick Weiler-Babb über 40 Meter, das die Basketball-Welt so noch nicht gesehen hat und dann das Münchner Happy-End. In diesem Spiel war wirklich alles drin und deshalb gehen die Feiertage in der EuroLeague für den FC Bayern weiter! Nach einem irre spannenden 97:93-Sieg in der Overtime gegen Roter Stern Belgrad. Damit bleiben die Münchner in den Play-Ins, spielen am Karfreitag-Abend bei Real Madrid um den Einzug ins Viertelfinale. Ab 20.30 Uhr live bei MagentaSport."Wir haben nie aufgegeben", lobt Trainer Gordon Herbert, der den Wendepunkt in einem "sehr starken 3. Viertel" sah. Niels Giffey war noch etwas "geflasht" vom Auf und Ab dieser Partie: "Boah, ich weiß noch gar nicht, was ich denken soll! Ich kann das Spiel noch nicht smart einordnen. Dafür bin ich noch nicht ready. Es war top. Genau so ein Kampfsieg, wie wir ihn uns erhofft haben. Es war nicht hübsch. Es war genau das."MagentaSport Per Günther findet: "Es ist so toll, dass sich die Bayern belohnt haben nach den beiden letzten Niederlagen. Das ist jetzt stimmig für diese Saison, die mit einem Sieg gegen Real Madrid begonnen hat " Und Günther ergänzt: "Carsen Edwards war heroisch!" Edwards, mit 17 Punkten, bilanzierte völlig ausgepumpt: "Es war ein schwieriges Spiel. Aber genau in solchen Situationen willst du spielen und diese Chancen nutzen. Ich genieße es immer noch."Nachfolgend die Stimmen und Clips zum Play-In-Spiel des FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad komplett live bei MagentaSport. Am Karfreitag geht es in die Play-In-Runde 2: der FCB muss bei Real Madrid antreten - ab 20.30 Uhr live. Der Sieger qualifiziert sich fürs Viertelfinale gegen Piräus.FC Bayern München - Roter Stern Belgrad 97:93 (OT)Der ganz normale Irrsinn im SAP Garden! Erst lagen die Münchener 10 Punkte zurück, dann 10 Punkte vor. Vorsprung in den Schlusssekunden herausgespielt und vergeben - und als Krönung ein irrsinniger Pass von Nick Weiler-Babb für Devin Booker. Der FC Bayern schlägt in der 1. Play-In-Runde Roter Stern Belgrad.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=K0RDN0h4MFVsemNUdXBMZ0hkMlc3M000bUpUQVEwL3RoV0I3aWFVWk0xVT0=Carsen Edwards gewinnt das Spiel nur fast für den FC Bayern - weil die Defense in der Schlusssekunde pennt. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=S3Zkc0hsWmJBRlRwTnBiN2k1TWo2RUYvQWd1NmxzQ3Y0VjJEb1E3OS9UND0="DER PASS DES JAHRHUNDERTS!!!" Nick Weiler-Babb mit einem wahnsinnigen Zuspiel für Devin Booker. Der Clip - und die Reaktion von Benni Zander und Per Günther - im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=LzV1TG1rTWJ0VXk1ME5heXVXbkxkb2FRVEJDVFdNRFUyS0VXUEdNWHBkUT0=Jubel auf der einen Seite, Frust auf der anderen: Die Emotionen nach Spielende im Clip:clipro.tv/player?publishJobID=R3ZkT2lXSml2cG5UOW1kR1BPcmlLMDA1ZG40QU1vWU5XWHhTcmtqOHdiRT0=Am Carsen Edwards, Guard FC Bayern: "Es war ein schwieriges Spiel. Aber genau in solchen Situationen willst du spielen und diese Chancen nutzen. Ich genieße es immer noch."...über seinen Rückenprobleme: "Mir geht es gut. Es wird mir gut gehen. Ich habe ein bisschen Schmerzen. Aber das geht zu diesem Zeitpunkt der Saison jedem so. Es wird mir gutgehen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V1ZPZ2xGSWcxbjRsdjZLaWdDeXo4SGlxMy9Wajl4SDNuTjFGUjg3K0cwMD0=Niels Giffey, Spieler FC Bayern: "Boah, ich weiß noch gar nicht, was ich denken soll! Ich kann das Spiel noch nicht smart einordnen. Dafür bin ich noch nicht ready. Es war top. Genau so ein Kampfsieg, wie wir ihn uns erhofft haben. Es war nicht hübsch. Es war genau das."...zum Pass von Nick Weiler-Babb: "Baseline, ich hatte Primetime. Primetime-View. Ich hatte überhaupt nicht gesehen, dass Booker unter dem Korb ist. Hail Mary!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L1dtajJ3QzB5eEs0MkVVQjF1eEZIa3Fic1JIUUdsVDNqVFRrVElaOFEwQT0=Gordon Herbert, Trainer FC Bayern: "Ich glaube, unser 3. Viertel war richtig gut. Unsere Starter sind rausgekommen und haben mit viel Energie gespielt. Wir hatten einige Defense und Stops im 3. Viertel. Sie hatten einen Lauf, aber wir sind drangeblieben. Glückwunsch an meine Spieler."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bm91bmphbXdQWjVsQllmQjRKU3lxRXAzRTB6SjRITHJrZWlkMWxlQVgzND0=Die Play-In-Runde 2 ermittelt den letzten Klub für das Viertelfinale (ab 22. April). Da sind nun Real Madrid nach der 73:81-Niederlage und der FC Bayern nach seinem Sieg gegen Roter Stern Belgrad. Sicher im Viertelfinale sind bereits 2 Deutsche: Weltmeister Daniel Theis, seit seinem Wechsel zu Jahresbeginn wichtige Stütze beim AS Monaco. Tibor Pleiß hatte beim Vorjahressieger Panathinaikos Athen angeheuert, kommt aktuell aber nur zu wenigen Spielanteilen. Olympiacos Piräus, FC Barcelona, Fenerbahce und Anadolu Istanbul stehen ebenso im Viertelfinale, das ab 22. April geplant ist.EuroLeague live bei MagentaSport:Play-Ins - 2. RundeFreitag, 18. April 2025Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - FC Bayern MünchenWeitere Rahmen-Termine EuroLeague Play-Offs22. / 23. April: 1. Viertelfinale24. / 25. April: 2. Viertelfinale29. / 30. April: 3. Viertelfinale01./02. Mai: 4. Viertelfinale06./07. Mai: 5. Viertelfinale23.- 25. Mai EuroLeague Final Four