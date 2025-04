Eugene, Ore. (ots/PRNewswire) -Prime Factors und Thales erweitern ihre Zusammenarbeit, damit Kunden mit BCSS und Thales payShield HSM schneller sichere Zahlungsanwendungen entwickeln könnenPrime Factors und Thales gaben heute bekannt, dass Thales das Prime-Factors-Bankkarten-Sicherheitssystem (Bank Card Security System = BCSS) - eine Softwarelösung, welche die Orchestrierung der Zahlungssicherheit in maßgeschneiderten Zahlungsanwendungen vereinfacht - über seine globalen Vertriebsnetze anbieten wird."Wir freuen uns darauf, unserer Kundschaft Instrumente zur Verfügung zu stellen, mit denen sie die Sicherheit im Zahlungsverkehr schnell und einfach umsetzen können", so Todd Moore, Vice President für Datensicherheitsprodukte bei Thales. "BCSS bietet eine robuste anwendungsseitige Sicherheitsinfrastruktur für den Zahlungsverkehr und ist eine hervorragende Ergänzung zu Thales payShield HSM. BCSS trägt dazu bei, die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu vereinfachen und enthält vorgefertigte Integrationen mit dem Thales payShield HSM, welche die Einbindung und Verwaltung von Hardware-Sicherheit für den Zahlungsverkehr erleichtern."BCSS bietet sofort einsatzbereite Sicherheitsfunktionen, mit denen Entwickler in einem Bruchteil der Zeit sichere Zahlungsanwendungen erstellen können:- Robuste Verwaltung von Zahlungsschlüsseln und sichere Speicherung- Granulare rollenbasierte Zugriffskontrolle und Durchsetzung von Berechtigungen- Audit-Protokollierung und Berichtsfunktionen- High-Level-APIs und vorgefertigte Arbeitsabläufe für die schnelle Integration von payShield HSMs- Integrierter Lastausgleich für Cloud-, lokale und hybride HSM-Bereitstellungen"Als Thales seinen Cloud-basierten Payment HSM Service auf den Markt brachte, wurde klar, dass BCSS ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist", sagt James Torjussen, payShield Produktmanager bei Thales. "Die Lastausgleichsfunktion sowie die Bereitstellungsflexibilität von BCSS ermöglichen es unseren gemeinsamen Kunden, Cloud-Migrationen besser zu verwalten, indem sie Kapazitäten, bestimmte Funktionen oder bestimmte Umgebungen reibungslos in die Cloud verlagern, und zwar in einem Tempo, das für ihr Unternehmen sinnvoll ist, und ohne komplexe Neuentwicklung von Anwendungen. BCSS erstreckt sich nahtlos über Cloud- und Hybrid-Cloud-Bereitstellungen und bietet robuste Failover-Funktionen, die den Zeitaufwand, die Kosten sowie das Risiko einer Cloud-Migration reduzieren.""BCSS, das sich seit Jahrzehnten bei Sicherheitsprüfungen bewährt hat, ist die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre eigenen Zahlungsanwendungen entwickeln und verwalten", sagt Jose Diaz, Vice President für Produkte und Dienstleistungen bei Prime Factors und ehemaliger Leiter für Zahlungsstrategie bei Thales. "BCSS hilft Unternehmen dabei, schneller Umsätze zu generieren, Risiken zu minimieren und die Implementierungskosten sowie die Gesamtbetriebskosten im Laufe der Zeit zu senken. Die Unterstützung von Thales Vertriebspartnern bei der Vereinfachung der Infrastruktur für die Zahlungssicherheit ist ein natürlicher Schritt in unserer über 30-jährigen Zusammenarbeit mit Thales."Lesen Sie die technische Beschreibung der Lösung oder besuchen Sie unsere Website, um mehr zu erfahren.kyna.reuter@primefactors.comerik.kingham@thalesgroup.comMedienkontakt:Kyna Reuterkyna.reuter@primefactors.comErik Kinghamerik.kingham@thalesgroup.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/thales-bietet-prime-factors-bankkarten-sicherheitssystem-an-302429904.htmlOriginal-Content von: Prime Factors, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179325/6014299