Angesichts der weltweit über 5,8?Milliarden erwarteten zellulären IoT-Verbindungen bis 2030 (GSMA Intelligence) stehen Unternehmen und Branchen unter wachsendem Druck, vernetzte Geräte in großem Maßstab sicher und effizient einzusetzen. Die SGP.32-IoT-Spezifikation wurde speziell entwickelt, um den besonderen Anforderungen von IoT-Geräten gerecht zu werden, indem sie die Remote-Konnektivität-Aktivierung vereinfacht und gleichzeitig ein hohes Maß an Vertrauen gewährleistet. Durch die GSMA eSA-Zertifizierung wird vor allem sichergestellt, dass das eSIM-Produkt (Hardware, Firmware, Betriebssystem und kryptografische Bibliotheken) den strengen Sicherheits- und Funktionsanforderungen entspricht, die im globalen Mobilfunk-Ökosystem gelten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250707342952/de/

Thales reinforces its leadership in eSIM and IoT connectivity with a 'ready to use' certified solution