Die anhaltende Krise in dem europäischen Obstanbau hat laut Vilt.be auch die Obstbaumschulbranche getroffen. "Viele Unternehmen haben ihre Aktivitäten eingestellt oder drastisch reduziert", so die Baumschule René Nicolaï in Alken. Bildquelle: Pixabay Aufgrund der sinkenden Nachfrage nach neuen Bäumen und steigender Kosten geriet auch dieses...

