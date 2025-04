Die Innovation hat das Potenzial, den Wassermelonenanbau in wasserarmen Gebieten zu verändern, berichtet Fructidor.com. Der Obstanbau in Chile leidet zunehmend unter Wasserknappheit, wobei wasserintensive Pflanzen wie Wassermelonen am stärksten betroffen sind. Bildquelle: Pexels Um diesem Problem zu begegnen, entwickeln Wissenschaftler des Zentrums für Weiterführende...

