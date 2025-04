© Foto: Kay Nietfeld - dpa

Trotz Trumps Chaos-Zöllen feiern Rüstungswerte neue Rekorde. Analysten sehen "Munition für mehr".Das besonders volatile Umfeld durch Trumps erratische Handelspolitik rückt für Anleger von Rüstungswerten ein bisschen in den Hintergrund. Treiber bleibt das starke Umfeld: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs steigen die Verteidigungsausgaben weltweit. In Deutschland wurde im März eine Grundgesetzänderung wirksam, die zusätzliche Verschuldung für sicherheitsrelevante Ausgaben erlaubt - ein Booster für Aufträge in Verteidigung, Nachrichtendienste und Cybersicherheit. Zusätzliche Rückenwind geben massive Mittelzuflüsse in ETFs auf Industrietitel - besonders in Rüstungswerte. Laut Daten von Amundi und …