EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Umsatzentwicklung

Umsatzdaten im ersten Quartal 2025: FORVIA HELLA hält Umsatz zum Jahresstart auf Vorjahresniveau



16.04.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lippstadt (Deutschland) 16. April 2025

Umsatzdaten im ersten Quartal 2025:

FORVIA HELLA hält Umsatz zum Jahresstart auf Vorjahresniveau Konzernumsatz liegt in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 bei 2,0 Milliarden Euro; hohes Wachstum im Elektronikgeschäft

CEO Bernard Schäferbarthold: "Der Start in das neue Jahr war solide und entspricht unseren Erwartungen, das Marktumfeld bleibt dennoch herausfordernd und volatil" Die HELLA GmbH & Co. KGaA ("FORVIA HELLA") hat heute die Umsatzdaten für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekanntgegeben. Demnach liegt der konzernweite Umsatz mit 2,0 Milliarden Euro weitestgehend auf Vorjahresniveau; bereinigt um Wechselkurseffekte reduzierte dieser sich gegenüber dem ersten Quartal des vorherigen Geschäftsjahres nur leicht um 0,8 Prozent sowie berichtet um 0,3 Prozent. "Der Start in das neue Geschäftsjahr 2025 ist insgesamt solide gewesen und bewegt sich im Rahmen unserer Erwartungen. Insbesondere das Elektronikgeschäft hat sich zu Beginn des Jahres sehr erfolgreich entwickelt. Dennoch bleibt das Marktumfeld weiterhin sehr herausfordernd und volatil", sagt Bernard Schäferbarthold, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA. "Nicht zuletzt setzen die jüngsten Verschärfungen internationaler Handelsrestriktionen die Automobilindustrie weltweit unter zusätzlichen Druck. Wir haben daher schon sehr früh begonnen, die Auswirkungen von Zöllen auf unser Geschäft zu bewerten und entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Insbesondere nehmen wir im engen Austausch mit unseren Kunden und Lieferanten wichtige Anpassungen entlang unserer Wertschöpfungskette vor, um die möglichen Folgen von Zöllen in dieser sehr dynamischen Situation bestmöglich abzufedern." In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 ist der Umsatz in der Business Group Licht um 5,6 Prozent auf 946 Millionen Euro gesunken (Vorjahr: 1.002 Millionen Euro). Die Umsatzentwicklung des Lichtbereichs ist im Wesentlichen vom Auslauf verschiedener Serienprojekte negativ beeinflusst worden; dies hat sich vor allem auf das Lichtgeschäft in China sowie im amerikanischen Raum ausgewirkt. Demgegenüber ist der Umsatz in Europa gegenüber dem Vorjahr gewachsen, unterstützt durch neue Serienanläufe und Hochläufe bestehender Serienproduktionen. In der Business Group Elektronik verbesserte sich der Umsatz demgegenüber um 6,4 Prozent auf 865 Millionen Euro (Vorjahr: 813 Millionen Euro). Maßgeblicher Treiber hierfür war allen voran das kontinuierliche Wachstum im Radargeschäft, insbesondere im amerikanischen Markt mit weiterem Hochlauf nach Neuanläufen im vorherigen Geschäftsjahr sowie mit neuen Serienanläufen in Europa. Im chinesischen Markt hat sich zudem das Geschäft im Bereich Energiemanagement, beispielsweise mit Low Volt-Batteriemanagementsystemen, die Mitte des vergangenen Jahres erstmalig in Serie gegangen sind, sowie mit Fahrzeugzugangssystemen, erfolgreich entwickelt. In der Business Group Lifecycle Solutions ging der Umsatz um 8,7 Prozent auf 254 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 278 Millionen Euro). Zwar entwickelt sich das freie Ersatzteilgeschäft im Zusammenhang mit einem erweiterten Angebot im asiatischen Raum weiterhin stabil. Jedoch haben sich sowohl das Nutzfahrzeuggeschäft als auch das Geschäft mit Werkstattprodukten aufgrund einer deutlich reduzierten Investitionsbereitschaft insbesondere bei Herstellern von Land- und Baumaschinen sowie bei freien Werkstätten rückläufig entwickelt. Die vollständigen Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 werden wie geplant am 8. Mai 2025 bekanntgegeben. Hinweis: Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella.de/presse



16.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com