Hotelumsatz steigt im ersten Quartal 2025 um 17 % auf 33,3 Mio. Euro (Q1 2024: 28,4 Mio. Euro)

Durchschnittlicher Zimmerpreis erhöht sich auf 203 Euro (Q1 2024: 188 Euro)

Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) steigt um 12 % auf 137 Euro (Q1 2024: 122 Euro)

Belegungsquote lag bei 67 % und übertrifft das Vorjahresniveau (Q1 2024: 65 %)

Prognostizierter Konzern-EBITDA für das Gesamtjahr 2025 mit 15 Mio. Euro deutlich über Vorjahr (2024: 9 Mio. Euro) München, 16. April 2025 - Die MHP Hotel AG, im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert (ISIN: DE000A3E5C24 ), startet mit einem erfolgreichen ersten Quartal in das Jahr 2025 und sieht sich in ihrer strategischen Positionierung bestätigt. Trotz der aktuellen Herausforderungen im gesamtwirtschaftlichen Umfeld und in den globalen Handelsbeziehungen konnte das Unternehmen erneut eine starke operative Performance erzielen. Insbesondere die Konzentration auf das Premium- und Luxussegment erweist sich weiterhin als profitable Wachstumsstrategie. Die Auslastung lag im ersten Quartal bei soliden 67 %, während der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) um 12 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg.

Diese Entwicklung belegt die Wirksamkeit des strategischen Fokus und die Resilienz des MHP-Hotelportfolios, welches im ersten Quartal vollständig auf 100% Ökostrom umgestellt wurde. Damit wurde ein weiterer Meilenstein bei der Umsetzung der ambitionierten MHP-Nachhaltigkeitsstrategie erreicht. Diese Umstellung trägt jährlich zu einer Einsparung von rund 6.000 Tonnen CO2 bei und leistet so einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz.

Starke Hotel Performance im ersten Quartal

Die wirtschaftliche Performance der MHP Hotel AG im ersten Quartal 2025 ist ein deutliches Signal für die nachhaltige Profitabilität des Unternehmens. Der durchschnittliche Zimmerpreis (Average Daily Rate, ADR) stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 8 % auf 203 Euro, was auch die anhaltend hohe Zahlungsbereitschaft der Gäste im Premiumsegment widerspiegelt. Der RevPAR lag bei 137 Euro und markierte damit ein signifikantes Wachstum im zweistelligen Bereich. Insgesamt verzeichnete der Hotelumsatz eine Steigerung um 17 % und erreichte rund 33,3 Millionen Euro. Diese Zahlen untermauern die Marktstärke der MHP-Gruppe und verdeutlichen die Effizienz der operativen Steuerung.

Premiumsegment bleibt Wachstumstreiber

Die aktuellen Marktentwicklungen bestätigen erneut die Richtigkeit der strategischen Entscheidung der MHP Hotel AG, sich auf das Premium- und Luxussegment zu fokussieren. Verschiedene Marktanalysen - darunter aktuelle Leistungsdaten von STR Gobal - zeigen, dass insbesondere Hotels im Upscale-, Upper-Upscale- und Luxusbereich weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen. MHP gelingt es, diese Marktdynamik zu nutzen.

Michael Wagner, Vorstandsmitglied (COO): "Sämtliche Marktdaten und -studien belegen, dass das Premiumsegment in den vergangenen beiden Jahren besonders gut performt hat. Unsere Positionierung erweist sich auch im aktuellen Marktumfeld als verlässlich wachstumsstark. Die Kombination aus erstklassigen Standorten, innovativem Design, exzellentem Service und internationaler Markenpräsenz trifft den Nerv der Zeit - sowohl bei Gästen als auch bei Investoren. Auf dieser Grundlage können wir die Marktposition unserer Häuser weiter ausbauen - insbesondere in den Bereichen "Premium Paid Occupancies" und MICE. So legen wir den Grundstein für nachhaltige Profitabilität und zukünftiges Wachstum."

Markttrends und strategische Chancen

Der europäische Hotelmarkt zeigt eine zunehmende Dynamik, auch im Investmentbereich. Gleichzeitig zeichnet sich eine fortschreitende Konsolidierung innerhalb der Branche ab. Für MHP ergeben sich daraus attraktive Möglichkeiten zur Expansion.

"Auch wenn die jüngsten Meldungen zu den Schwierigkeiten und Übernahmen einiger deutscher Hotelgruppen für viele Marktteilnehmer überraschend kamen, gehen wir von einem Voranschreiten der Konsolidierung aus. Wir sehen bereits, dass wieder mehr Hotels auf den Markt kommen und pflegen eine gut gefüllte Projekt-Pipeline. Als kapitalstarke und klar positionierte Hotelinvestment- und Management Plattform ist es unser Ziel, die anhaltende Dynamik als Marktchance zu nutzen", erläutert Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) der MHP Hotel AG.

Ausblick

Mit der für Sommer 2025 geplanten Eröffnung des Conrad Hamburg, prognostiziert die MHP Hotel AG eine Steigerung des Konzernumsatzes um 13 % auf rund 180 Mio. Euro sowie ein Konzern-EBITDA von rund 15 Mio. Euro, was einer Zunahme von 67 % gegenüber der derzeitigen Prognose von 9 Mio. Euro für 2024 entspricht. Diese Prognose steht unter der Annahme, dass die wirtschaftlichen und internationalen Rahmenbedingungen weiterhin stabil bleiben. Weitere Informationen zur Performance-Entwicklung der MHP-Gruppe im ersten Quartal 2025 sind unter https://www.mhphotels.com/berichte/ zu finden.

Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie zum Beispiel Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel und der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich zum Portfolio. Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist im Jahr 2025 geplant, die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier für 2028. Im November 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament. Kontakt Investor Relations:

