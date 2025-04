News von Trading-Treff.de Für die Rheinmetall geht es an den Börsen ausgesprochen stark weiter. Die Notierungen erreichten gestern an der Börse Xetra Gewinne von ca. 1,8 % und in München einen massiven Aufschlag von 3,7 %. Damit ist zumindest auf Endkurs-Basis ein neues Allzeihoch erreicht. "Champagner", könnte man rufen. Dafür ist noch keine Zeit, denn Rheinmetall hat nach Meinung von Analysten noch einmal wesentlich größere Chancen. Die Schätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...