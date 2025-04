Wichtigste Ergebnisse:

- Stepout-Bohrungen erweitern die Main Zone um 70 Meter nach Süden

- Hochgradiger Erzgang auf 2,6 Metern mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag durchteuft

Analyse einer Doppelprobe aus dem hochgradigen Erzgang ergab 18 g/t Au auf 1,1 Metern

- Enthalten in einer mächtigeren Zone von 46,9 Metern mit durchschnittlich 0,5 g/t Au ab 54,5 Meter Tiefe

- Nach wie vor offen und noch nicht weiter nach Süden erprobt

Calgary, Alberta - 16. April 2025 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich, die verbleibenden Ergebnisse der Kernbohrungen auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im bergbaufreundlichen Sonora (Mexiko) bekannt zu geben. Anfang dieses Jahres wurden zehn Kernbohrlöcher über eine Gesamtlänge von 1.167,5 Metern in der im Mehrheitsbesitz von Tocvan befindlichen (51 %) Main Zone absolviert, die in Partnerschaft mit Colibri Resource Corp. betrieben wird. Höhepunkt der heute veröffentlichten Ergebnisse ist ein Abschnitt von 2,6 Metern mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag innerhalb einer mineralisierten Zone, die auf 46,9 Metern ab 54,5 Meter Bohrlochtiefe durchschnittlich 0,5 g/t Au lieferte (Bohrloch JES-25-112). Bohrloch JES-25-112 befindet sich 70 Meter südlich des vorherigen Bohrlochs JES-22-62, in dem ein Abschnitt von 108,9 Metern mit 0,8 g/t Au durchteuft wurde (siehe Pressemeldung vom 26. April 2022). Die Mineralisierung lagert in einem Stockwerk aus Quarzerzgängen, die mit Scherzonen in Zusammenhang stehen, in denen Brüche von Quarz und Eisenoxiden gefüllt wurden. In JES-25-112 wurde der bislang südlichste bedeutende Mineralisierungsabschnitt durchteuft; der Trend ist nach wie vor nach Süden offen. Eine Kerndoppelprobe aus der hochgradigen Zone lieferte 18 g/t Au auf 1,1 Metern, während die ursprüngliche Probe einen Wert von 4,4 g/t Au aufwies. Die Abweichung wird auf das Vorkommen von grobkörnigem Gold im System zurückgeführt. Das Unternehmen zieht zusätzliche Untersuchungen in Betracht, um die Auswirkungen der hochgradigen Abweichungen auf eine Ressourcenschätzung zu bestimmen. In Bohrloch JES-25-111, das 450 Meter nordöstlich der Main Zone innerhalb des 4-T Trend niedergebracht wurde, wurde mit 0,8 g/t Au und 24 g/t Ag auf 0,7 Metern eine Zone mit anomaler Gold- und Silbermineralisierung durchteuft. Bohrloch JES-25-110, das sich 300 Meter von der Main Zone entlang des North Hill Trend befindet, durchschnitt eine anomale Zone, die 7,8 Meter mit 0,1 g/ Au ergab. Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Bohrmächtigkeiten, die geschätzten wahren Mächtigkeiten sind zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt.

Die RC-Bohrungen sind im Gange und mittlerweile wurden drei Bohrlöcher über insgesamt 452,9 Meter niedergebracht.

"Die Stepout-Bohrungen südlich der Main Zone haben den hochgradigen Korridor dort erweitert, wo wir angenommen hatten, dass die Mineralisierung endet", so CEO Brodie Sutherland. "Damit eröffnet sich uns die Möglichkeit, die Mineralisierung weiter nach Süden auszudehnen und damit das Potenzial für die Auffindung oberflächennaher Ressourcen zu erhöhen. Wir sind mit der Erfolgsrate des Kernbohrprogramms sehr zufrieden, da es wichtige geologische Informationen für die Ressourcenmodellierung liefert und gleichzeitig unser Verständnis der hochgradigen Zonen und des wahren Größenpotenzials der Mineralisierung verbessert. Die RC-Bohrungen nördlich der Main Zone machen Fortschritte und gehen unseren ersten Bohrerfolgen im Erweiterungsgebiet nach. Wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, sobald weitere Ergebnisse vorliegen. Zu den kurzfristigen Katalysatoren gehören die Bohrergebnisse sowie aktuelle Informationen zu den Genehmigungsinitiativen für die Pilotproduktion und die offensive Exploration im gesamten Erweiterungsgebiet."

Abbildung 1. 3D-Längsschnitt des Main Zone Trend mit Blick nach Osten.

Abbildung 2. Übersichtskarte des Gebiets der Main Zone und unmittelbar nördlich davon, wo die jüngsten RC-Bohrungen die Erweiterung der Mineralisierung entlang paralleler Trends entdeckt haben. Die heutigen Bohrergebnisse befinden sich innerhalb der mehrheitlich im Besitz befindlichen Main Zone. Die Ergebnisse weiterer RC-Bohrungen stehen noch aus.

Tabelle 1. Übersicht über die in der heutigen Mitteilung veröffentlichten Bohrergebnisse. Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Bohrlängen; derzeit reicht die Informationslage nicht aus, um die wahren Mächtigkeiten zu bestimmen.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Pb (%) Zn (%) JES-25-110 35,80 43,60 7,80 0,09 0,8 0,02 0,00 0,01 und 105,45 105,95 0,50 0,15 3,2 0,00 0,02 0,01 sowie 111,30 112,10 0,80 0,11 17,4 1,58 0,00 0,04 JES-25-111 27,80 37,10 9,30 0,12 2,5 0,00 0,00 0,02 einschließlich 27,80 28,45 0,65 0,84 24,2 0,00 0,04 0,09 JES-24-112 11,40 136,90 125,50 0,20 2,3 0,01 0,01 0,08 einschließlich 54,50 101,35 46,85 0,48 5,0 0,01 0,02 0,18 einschließlich 54,50 78,30 23,80 0,89 9,2 0,02 0,04 0,34 einschließlich 56,00 58,55 2,55 7,21 80,4 0,09 0,26 2,96

Tabelle 2. Zusammenfassung der Lage und Ausrichtungen der Bohransatzpunkte. Die Koordinaten sind in UTM NAD 27, Zone 12N angegeben.

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhenlage (m) Tiefe (m) Azimut Neigung JES-25-110 617466 3144855 430 134,30 235 -70 JES-25-111 617853 3144729 436 101,40 0 -90 JES-25-112 617486 4144370 418 137,60 55 -80

Foto 1. Kern aus Bohrloch JES-25-112 mit Quarzerzgängen; der Abschnitt von 56,0 bis 58,55 m lieferte 7,2 g/t Au, 80,4 g/t Ag und 2,96 % Zn.

Tabelle 3. Zusammenfassung der Bohrergebnisse des Kernprogramms 2025. Bei allen angegebenen Abschnitten handelt es sich um Bohrmächtigkeiten.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t) JES-25-103 19,70 29,30 9,60 0,15 11,64 50,70 54,40 3,70 0,40 38,80 19,70 54,40 34,70 0,09 7,73 JES-25-104 87,83 97,55 9,72 10,31 4,85 23,25 54,00 30,75 0,14 1,21 14,10 97,55 83,45 1,27 1,24 JES-25-105 0,00 97,35 97,35 0,65 3,60 einschließlich 0,00 66,00 66,00 0,95 4,93 einschließlich 0,00 36,30 36,30 1,59 8,08 einschließlich 9,00 12,00 3,00 5,75 5,60 und 35,1 36,3 1,20 15,35 4,30 JES-25-106 0,00 121,50 121,50 0,03 0,98 einschließlich 112,60 115,55 2,95 0,42 0,77 JES-25-107 29,70 108,20 78,50 0,26 6,78 einschließlich 51,55 64,10 12,55 0,85 20,31 und 81,20 88,55 7,35 0,47 8,06 sowie 101,50 105,75 4,25 0,55 7,06 JES-25-108 0,00 64,90 64,90 1,23 13,69 einschließlich 8,30 11,30 3,00 21,58 208,50 und 46,40 53,50 7,10 1,55 20,67 einschließlich 50,50 51,90 1,40 7,33 101,00 JES-25-109 50,30 51,65 1,35 0,16 0,60 und 57,75 58,60 0,85 0,20 0,70 sowie 110,10 110,90 0,80 0,17 1,00 JES-25-110 35,80 43,60 7,80 0,09 0,8 und 105,45 105,95 0,50 0,15 3,2 sowie 111,30 112,10 0,80 0,11 17,4 JES-25-111 27,80 37,10 9,30 0,12 2,5 einschließlich 27,80 28,45 0,65 0,84 24,2 JES-24-112 11,40 136,90 125,50 0,20 2,3 einschließlich 54,50 101,35 46,85 0,48 5,0 einschließlich 54,50 78,30 23,80 0,89 9,2 einschließlich 56,00 58,55 2,55 7,21 80,4

Anmerkung: Genauere Einzelheiten zu den einzelnen Bohrlöchern entnehmen Sie bitte den folgenden Pressemeldungen.

JES-25-103 & 104: 11. März 2025

JES-25-105 - 106, 19. März 2025

JES-25-107 - 109, 26. März 2025

JES-25-110 - 112, 16. April 2025

Abbildung 3. Übersicht über das Projekt Gran Pilar, > 22 km2 aussichtsreiches Gelände mit zwei primären Zielen: South Block, der direkte Ausläufer und Erweiterung der historischen Main Zone, die durch ein sich erweiterndes Gangfeld mit noch nicht überprüften Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 km mal 1,5 km große Zone mit Pyritisierung und Vertonung, die mit hochgradigem Gold-Silber-Gehalten übereinstimmt; das Gebiet ist noch weitgehend ungeprüft.

Marketing-Vereinbarung

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es die Aktiencheck AG damit beauftragt hat, Web-Artikel zu den Pressemeldungen des Unternehmens zu verfassen. Am 19. März 2025 wurde ein Honorar von 5.000,00 Euro für die Verbreitung der Nachrichten gezahlt. Es besteht keine formale Vereinbarung; beide Parteien haben sich auf eine Pay-per-Use-Vereinbarung geeinigt, in deren Rahmen zukünftige Artikel veröffentlicht werden können. Einige der Artikel werden möglicherweise auf wallstreet-online.de verfügbar sein. Informationen zu Aktiencheck finden Sie hier: Aktiencheck.de Das Unternehmen hat als Gegenleistung für Dienstleistungen keine Aktien begeben.

Wichtigste Bohrergebnisse von Pilar

- Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen 2024 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

42,7m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 10,9 g/t Au

56,4m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 14,7 g/t Au

16,8m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

29 m mit 0,7 g/t Au

35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

61,0 m mit 0,8 g/t Au

21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

13,0 m mit 9,6 g/t Au

9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4" bis +1/8")

- Die feine Fraktion (-1/8") deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Zusätzliche metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus Tiefe von 120 m

Da das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, beschreibt das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testabbauszenario untermauern, das bis zu 50.000 Tonnen Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet mit dem Ziel, die Erschließung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Vor-Ort-Testabbau wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Massenprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).

Über Tocvan Ventures Corp.

Die in einem fortgeschrittenen Stadium befindlichen Gold-Silber-Projekte von Tocvan liegen in Sonora, einem bergbaufreundlichen Rechtsgebiet in Mexiko. Durch laufende Explorationsprogramme erschließt das Unternehmen das hohe Potenzial seines Gold-Silber-Projekts Gran Pilar, an dem es 100 % der Anteile an einer höffigen Fläche von über 21 Quadratkilometern sowie einen Mehrheitsanteil (51 %) an einem Gebiet von einem Quadratkilometer hält, wobei die restlichen Anteile im Besitz von Colibri Resources stehen. Das Unternehmen verfügt auch über sämtliche Rechte und Anteile am Gold-Silber-Projekt Picacho im Trend Caborca im Norden Sonoras, einem Trend, in dem einige der größten Goldlagerstätten der Region angesiedelt sind. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Es befinden sich rund 59 Millionen Aktien von Tocvan im Umlauf.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/"QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

820-1130 West Pender St.

Vancouver, BC V6E 4A4

Telefon: 1 888 772 2452

E-Mail: mailto:ir@tocvan.ca

BLEIBEN SIE MIT UNS IN VERBINDUNG:

LinkedIn: TOC LinkedIn

X: TOC X

Facebook: TOC Facebook

YouTube: TOC YouTube

Web: tocvan.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79248Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79248&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88900N1050Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19237311-tocvan-erweitert-main-zone-kernbohrungen-7-2-g-t-gold-80-g-t-silber-2-6-metern-46-9-metern-0-5-g-t-gold-lieferten-70-meter-sueden