Kurseinbruch bei Nvidia. Die Trump-Administration verschärft die Exportkontrollen für China, was Nvidia mit -5,5 Mrd. US-Dollar belastet. ASML enttäuscht beim Auftragseingang. Die Aufträge lagen im 1. Quartal -18 % unter den Erwartungen der Analysten. Der Pharmabranche geht es in den USA an den Kragen. Trump lässt Medikamente aus Ländern importieren, wo diese billig verkauft werden.

