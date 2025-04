Die Commerzbank sorgt am Derivatemarkt für Furore. Papiere auf die Aktie waren am Dienstag mit Abstand Spitzenreiter an der Derivatebörse Eurex. Vor allem aber schnellte die Put-Call-Ratio in die Höhe.Die Commerzbank stand am Dienstag klar im Fokus der Derivate-Händler: Mit über 53.000 gehandelten Optionen war sie die meistbewegte Aktie an der Eurex. Besonders auffällig: Die Put-Call-Ratio lag bei extrem hohen 58,01. Das bedeutet, dass 58-mal so viele Put- wie Call-Optionen gehandelt wurden. Das ...

