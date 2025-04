Berlin - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 40-jährigen Palliativmediziner erhoben. Der Mann soll zwischen September 2021 und Juli 2024 insgesamt 15 Patienten getötet haben, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Bei einigen Taten habe er anschließend Brände in den Wohnungen der Opfer gelegt, um die Spuren zu verwischen.Der Arzt soll den Patienten ohne deren Wissen und ohne medizinische Notwendigkeit ein Narkosemittel und ein Muskelrelaxans verabreicht haben. Dies führte laut Anklage innerhalb weniger Minuten zum Atemstillstand und Tod. Unter den Opfern sind Menschen im Alter zwischen 25 und 94 Jahren aus verschiedenen Berliner Stadtteilen wie Neukölln, Kreuzberg und Köpenick.Der Beschuldigte befindet sich seit August 2024 in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen werden von einer Sonderkommission des Landeskriminalamts Berlin geführt. Insgesamt wurden 395 Fälle überprüft, in 95 davon wurde ein Anfangsverdacht bestätigt. Fünf Exhumierungen sind noch geplant.