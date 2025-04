NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf Importzölle und konjunkturelle Risiken überwögen im europäischen Software-Sektor im Durchschnitt die Aufwärtspotenziale die Risiken, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Die Kurse spiegelten ein schwächeres wirtschaftliches Umfeld bereits wider. Allerdings drohe die Entwicklung auf den Baumärkten das Wachstum von Nemetschek zu bremsen./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 19:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006452907