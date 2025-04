Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch schwach in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.025 Punkten berechnet, 1,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, Eon und RWE, am Ende Brenntag, Siemens Energy und Infineon."Der aktuellen Erholung gehen die Käufer aus", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Beim Dax waren die Umsätze am Vortag weiter gesunken. "An vielen Tagen der vergangenen Woche wurden mehr als doppelt so viele Dax-Aktien gehandelt wie gestern", so Altmann. Nach der starken Erholung laute das Motto für immer mehr Anleger jetzt Abwarten.Positive Signale kamen unterdessen aus China, wo die Wirtschaft im ersten Quartal überraschend stark zulegte. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Januar bis März um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. "Mit dem Wachstum aus dem ersten Quartal hat das Reich der Mitte alle Chancen, das diesjährige Ziel von fünf Prozent zu erreichen", sagte Altmann. Positiv sei zudem, dass Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze im März angestiegen seien. "Damit setzt China seinen Erholungskurs erfolgreich fort."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1381 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8787 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,19 US-Dollar; das waren 48 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.