HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 602 Franken belassen. Die Aktie sei seit Jahresbeginn hinter dem europäischen Versicherungssektor zurückgeblieben, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das liege vermutlich an dem vergleichsweise großen Geschäftsanteil auf dem US-Markt, wo Schäden im Zusammenhang mit Inflation und Zöllen drohten./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 16:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0011075394